Ubisoft : les développeurs prennent la balle au bond

On a vraiment l'impression que la situation de l'éditeur breton depuis l' "Ubisoftgate" ne cesse de péricliter. D'ailleurs, on vous parlait pas plus tard que la semaine dernière de cette descente aux enfers qui continuait et donnait lieu à une baisse des prévisions du résultat opérationnel en perte pour l'exercice 2022-2023. Alors quand il faut trouver des responsables à cette situation, la direction comme toujours assume, c'est bien connu.Ainsi le patron Yves Guillemot a pris sa plus belle plume : « Aujourd’hui plus que jamais, j’ai besoin de votre dévotion et de votre énergie totale pour faire en sorte que nous revenions sur le chemin du succès. Je demande par ailleurs à chacun d’entre vous d’être prudent et stratégique dans vos dépenses et initiatives, pour faire en sorte que nous soyons aussi efficaces que possible [...] La balle est dans votre camp afin de délivrer le line-up prévu en temps et en heure au niveau de qualité attendu, afin de prouver à tout le monde ce que nous sommes capables de faire. ».En cette période de tensions sociales, Ubisoft Paris lui a répondu par un gentil appel à la grève prévue le vendredi 27 janvier 2023 « M. Guillemot veut mettre la pression à ses employés. Répondons lui par la grève. ». Oui, cela fait des années qu'on leur sollicite des produits de qualité douteuse, comme cet immonde Project Q , codé probablement avec la même lettre et qui paraît-il est heureusement annulé , ne ressemblant pas du tout aux travaux du Ubisoft des meilleurs jours.Les équipes quant à elles n'ont pas goûté à ces bons mots merveilleusement choisis « La balle est dans votre camp ». Elles ont ainsi répondu à leur PDG lors d'une session de questions-réponses « La balle est maintenant dans notre camp - pendant des années, elle a été dans votre camp, alors pourquoi avez-vous si mal géré la balle pour que nous, les travailleurs, devions la réparer pour vous ? ».Probablement conscient de sa bévue, et souhaitant faire baisser la tension à moindre coût, Yves Guillemot a débuté la réunion en s'excusant d'après les informations recueillies par Kotaku « J'ai entendu vos commentaires et je suis désolé que cela ait été perçu de cette façon", [...] "En disant" la balle est dans votre camp "pour livrer notre programmation à temps et au niveau de qualité attendu, je voulais transmettre l'idée que plus que jamais j'ai besoin de votre talent et de votre énergie pour y arriver. C'est un cheminement collectif qui commence bien sûr avec moi-même et avec l'équipe de direction pour créer les conditions pour que nous réussissions tous ensemble. ».Pas sûr que cela ait convaincu l'entièreté des employés, de plus des zones d'ombres subsistent comme de savoir si des licenciements sont à craindre, ou quelles vont être les conditions de travail. Anika Grant la directrice des ressources humaines a balayé d'un revers de la main les revendications des employés sur les semaines de travail de quatre jours et des augmentations de salaires pour suivre l'inflation. De notre côté, on souhaitera bon courage et bonne chance aux petites mains comme d'habitude.