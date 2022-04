Ubisoft : du Q, du Q, du Q

Depuis quelques jours / semaines, les rumeurs bruissaient à propos d'un potentiel nouveau jeu multijoueur en développement chez Ubisoft . Il n'aura pas fallu attendre la confirmation bien longtemps puisque l'Union des Crypto Bretons vient d'annoncer Project Q (un nom de code qui nous fait dire que le jeu n'est sûrement pas développé par une des équipes françaises d'Ubi), un nouveau jeu multijoueur PvP à la direction artistique déjà agaçante avec un simple concept art.Il n'y a pas grand chose à ajouter à cette news puisqu'Ubi ne nous apprend absolument rien du jeu avec son tweet d'annonce , si ce n'est que ça ne sera pas un battle royale, et que les joueurs pourront "s'approprier l'expérience", ce qui ne veut absolument rien dire. Dans les réponses au tweet on peut déjà voir des gens brandir préemptivement fourches et torches à l'idée que le jeu sera blindé de NFT, ce dont se défend le pauvre CM d'Ubisoft : aucune inclusion de NFT n'est prévue dans le jeu... "pour l'instant". Si vous êtes curieux et un peu masochistes, vous pouvez vous inscrire pour participer aux futurs tests Enfin, histoire de rentabiliser un peu cette news pleine de vide, sachez que Roller Champions (mais si, souvenez-vous, le machin de patin à roulettes annoncé à l'E3 2019 dont on n'a ensuite à peu près plus jamais entendu parler) est passé gold, et qu'Ubi prévoit d'annoncer bientôt... sa date de sortie. On ne voudrait pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais vu l'engouement autour du jeu depuis son annonce et le peu de communication qui a entouré ses années de développement, ça ne serait pas surprenant qu'il connaisse un destin similaire à celui d' Hyper Scape