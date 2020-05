Ubisoft avance seul

L’E3 2020 n’aura pas lieu, tout comme la totalité des autres gros salons, on le sait. Merci le covid-19. Et ce que l’on sait aussi, c’est que nous allons avoir un planning plus que chargé en événements web ! Cette fois-ci, c’est Ubisoft qui annonce via Twitter son propre rendez-vous, nommé Ubisoft Forward Pour l’instant, aucune informations « surprises » n’a filtré, on sait juste que ce sera le dimanche 12 juillet à 21h. On a donc le temps de voir venir, mais nous pouvons déjà nous rassurer en se disant que l’on verra au minimum Assassin's Creed Valhalla Gods & Monsters et Rainbow Six Quarantine , qui eux, sont confirmés comme présents à la fête.Une fête qui sera apparemment totalement numérique, donc probablement sans panda qui danse sur Just Dance… On garde tout de même un espoir.