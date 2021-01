Tu fais comme dans l'infanterie et tu te Frontier ailleurs

En jouant à The Frontier, une TC pour Fallout New Vegas , les joueurs sont tombés sur du contenu assez discutable. Les principales critiques portent sur le fait qu'une des quête consiste à transformer un PNJ appelé America en esclave sexuel . Il était aussi question d'avoir des rapports sexuels avec un deathclaw et de traiter l'Enclave de fascistes. Mais si vous avez joué à Fallout New Vegas ou à Fallout 2, vous savez très bien qu'esclavagisme et prostitution font partie intégrante de l'univers, l'apogée étant la quête Wang Dang Atomic Tango dans laquelle on prostitue une ghoul cowboy femelle, un beau parleur et un robot (Fisto !). Le problème est qu'un des artistes de The Frontier a partagé sur son compte personnel du contenu pédophile . Il a été immédiatement banni de l'équipe de dev mais d'autres artistes et acteurs ayant bossé sur le projet ont demandé que le travail soit retiré du mod. Thomas "tgspy", le chef du projet, a expliqué que l'équipe va obéir aux demandes et retirer aussi le contenu mentionné plus haut. The Frontier a été passé en privé sur Nexus le temps de gérer le problème. Le mod doit toujours sortir sur Steam mais tgspy explique que le prochain build sera le dernier et qu'il quitte l'équipe. Ces sept dernières années ont été une source d'épuisement et de stress incommensurable et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.