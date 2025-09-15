ACTU
Troublemaker 2 Look Like A Dragon
par Buck Rogers, email
Il faut dire qu’avec par exemple les DreadOut, et le prometteur Acts of Blood à venir, le jeu vidéo indonésien indépendant se fait petit à petit une place sur la scène vidéoludique. Comme avec Troublemaker 2: Beyond Dream, un titre très semblable aux Like a Dragon du Ryū ga Gotoku Studio, qui ne pousse peut-être pas l’absurde aussi loin que le titre japonais, mais en assume entièrement l’inspiration.
Développé par Gamecom Team et édité par Indie.io , le jeu est un monde ouvert se situant à Jakarta-Sud, une des municipalités de Jakarta. Vous incarnerez à tour de rôle Jordan et Budi, pour des combats de MMA, faire partie d’un groupe, dans un beat 'em up Action-RPG. Oui, ça fait beaucoup, sans compter les nombreux délires du jeu. Les endroits visitables sont limités, ce qui est un peu compréhensible au vu du budget alloué.
Troublemaker 2: Beyond Dream est sorti aujourd’hui sur Steam et vous rackettera 23,79 euros (19,03 euros jusqu’au 29 septembre).
