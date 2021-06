Trackmania : Intervilles Edition

un mode Intervilles

Passé vite fait dans l'Ubisoft Forward d'hier Trackmania vient de recevoirun nouveau thème plage, composé de tout ce qui a fait le succès de l'émission : rouleaux qui tournent, obstacles mobiles, et bien sûr beaucoup d'eau pour punir tout dérapage [rires enregistrés]Il faut dire que les blocs d'eau étaient les grands absents de la cuvée 2020 de Trackmania et que ce pack est dans la droite lignée de ce que les mappeurs qui font vivre le titre, comme Zerator ou Wingobear essayent de faire avec les blocs actuels depuis sa sortie.L'update s'accompagne aussi d'une nouveau mode Royal jouable à 60 joueurs par team (de 2, 3 ou 4 suivant les sources) et à élimination progressive, ainsi que d'un Super Royal où on peut affronter les meilleurs joueurs mais uniquement à certaines heures . Oui, c'est toujours aussi alambiqué de jouer à ce jeu super simple mais tout ceci est au moins dispo pour la version gratuite, dite Starter du jeu.