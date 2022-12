Toujours plus de fuites chez Apogee

On ne sait pas trop ce qui se passe chez Apogee 3D Realms depuis le début de l'année, mais si vous avez le numéro d'un bon plombier il faudrait envisager de le leur communiquer, ça pourrait sûrement leur servir. Après la fuite d'une vieille build de 2001 de Duke Nukem Forever il y a quelques mois (et dont la première démo pour le projet de restauration est disponible depuis la semaine dernière ), c'est deux autres vieux projets qui viennent de refaire surface on ne sait trop comment - même si c'est très certainement un ancien de chez Apogee qui a retrouvé de vieilles disquettes qui trainaient dans un carton chez lui et qui s'est dit que c'était dommage de ne pas en faire profiter le bon peuple.La première est encore en rapport avec Duke, puisqu'il s'agit d'une version encore plus vieille de Duke Nukem Forever, datant de 1996. Et à l'époque, alors que Duke 3D venait de sortir, ce premier brouillon de quatrième épisode était parti pour être un side-scroller en 2D comme les deux premiers épisodes de la série, avant d'être mis à la benne au profit du DNF que l'on connait (ou que l'on aurait connu si le destin en avait décidé autrement). C'est bien sûr complètement pété et à peine jouable, mais on peut voir que la jouabilité s'orientait vers un mix de déplacements au clavier et de visée à la souris (comme Abuse, pour nos lecteurs les plus agés), que l'arsenal semblait assez proche de celui de DN3D, et qu'il y aurait même eu la possibilité de contrôler des véhicules comme une moto ou même un jetski.L'autre fuite concerne elle l'autre grand projet maudit de 3D Realms : Prey. Le proto date de 1995 et tient plus de la démo techno pour le moteur 3D, on est encore loin des premières vidéos qui nous mettaient bien sur le cul en 1997 1998 , mais il faut resituer dans le contexte et se rappeler qu'à l'époque le premier Quake n'existait pas encore.Pour les plus curieux, ces deux builds se récupèrent sur Archive.org ( ici pour Duke, là pour Prey), mais il faudra être prêt à bidouiller un peu DOSBox pour ce qui reste de simples curiosités.