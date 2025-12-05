ACTU
Total War. Total War Never Changes
par CBL, email @CBL_Factor
Total War a fêté ses 25 ans cette année donc The Creative Assembly a sorti une vidéo d'une heure pour parler de la série. C'est beaucoup de bla bla marketing mais c'est surtout une longue introduction pour arriver à l'essentiel : l'annonce d'un nouvel opus. Il s'agira de Total War: MEDIEVAL III qui fait suite à Medieval 2 sorti il y a 19 ans.
Le jeu est encore en pré-production mais The Creative Assembly annonce que ce sera à la fois un retour aux sources mais aussi une révolution dans la série. Ca devrait être le "bac à sable stratégique moyen-âgeux ultime qui permettra aux joueurs de former des royaumes et de réécrire l'Histoire". Le tout sera accompagné d'un tout nouveau moteur baptisé Warcore qui permettra de porter les jeux sur PlayStation et Xbox.
Accessoirement tous les jeux Total War sont en promo et TCA a annoncé encore un nouveau DLC pour Total War: Warhammer III, sa poule aux oeufs d'or. A noter que si vous avez Total War: WARHAMMER I et I dans votre ludothèque Steam, vous devez avoir reçu le III gratuitement. Il y a cependant un hic : cette version de TWWIII ne contient que le prologue/tutoriel du jeu et le mode Immortal Empires qui combine les trois jeux en un. Si vous voulez le contenu de la version de base de TWWIII, il faut acheter le upgrade pack. Comme toute bonne drogue, la première dose est gratuite.
Le jeu est encore en pré-production mais The Creative Assembly annonce que ce sera à la fois un retour aux sources mais aussi une révolution dans la série. Ca devrait être le "bac à sable stratégique moyen-âgeux ultime qui permettra aux joueurs de former des royaumes et de réécrire l'Histoire". Le tout sera accompagné d'un tout nouveau moteur baptisé Warcore qui permettra de porter les jeux sur PlayStation et Xbox.
Accessoirement tous les jeux Total War sont en promo et TCA a annoncé encore un nouveau DLC pour Total War: Warhammer III, sa poule aux oeufs d'or. A noter que si vous avez Total War: WARHAMMER I et I dans votre ludothèque Steam, vous devez avoir reçu le III gratuitement. Il y a cependant un hic : cette version de TWWIII ne contient que le prologue/tutoriel du jeu et le mode Immortal Empires qui combine les trois jeux en un. Si vous voulez le contenu de la version de base de TWWIII, il faut acheter le upgrade pack. Comme toute bonne drogue, la première dose est gratuite.