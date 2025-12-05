ACTU
Total War Never Changes
CBL
Total War a fêté ses 25 ans cette année et The Creative Assembly a sorti pour l'occasion une vidéo d'une heure pour parler de la série. C'est beaucoup de bla bla marketing mais surtout une longue introduction pour arriver à l'essentiel, l'annonce d'un nouvel opus. Il s'agira de Total War: MEDIEVAL III qui fait suite au deuxième opus sorti il y a 19 ans.
Le titre est encore en pré-production mais The Creative Assembly annonce que ce sera à la fois un retour aux sources et une révolution dans la série. Ça devrait être le "bac à sable stratégique moyen-âgeux ultime qui permettra aux joueurs de former des royaumes et de réécrire l'Histoire". Le tout sera accompagné d'un tout nouveau moteur baptisé Warcore qui permettra de porter les jeux sur PlayStation et Xbox.
Accessoirement, tous les jeux Total War sont en promo et TCA a annoncé encore un nouveau DLC pour Total War: WARHAMMER III, sa poule aux oeufs d'or. À noter que si vous avez les deux premiers Total War: WARHAMMER dans votre ludothèque Steam, vous devez avoir reçu le troisième gratuitement. Il y a cependant un hic : cette version de TWWIII ne contient que le prologue/tutoriel et le mode Immortal Empires qui combine les trois jeux en un. Si vous voulez le contenu de la version de base de TWWIII, il faut acheter l'upgrade pack. Comme toute bonne drogue, la première dose est gratuite.
