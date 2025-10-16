ACTU
Tomonobu Itagaki quitte notre monde à 58 ans
Aujourd’hui, on apprend une triste nouvelle, celle du décès de Tomonobu Itagaki, à l’âge de 58 ans. Même s’il était passé dans l’ombre depuis une bonne dizaine d’années, cela fait toujours un choc. Pire encore, on l'apprend via un simple message que sa famille a posté sur son compte Facebook.
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le bonhomme, Itagaki san était une véritable légende dans le petit monde du jeu vidéo aux débuts des années 2000, avec ses cheveux longs, portant toujours des lunettes noires et des fringues de rock star, et quand c'était possible, un verre de whisky et une clope à la main. Probablement ce qui l’a emporté, on ne le sait pas, et ce n'est pas le plus important.
Reste que Tomonobu Itagaki était un créateur de génie pendant ses belles années. Avec sa personnalité pas très banale, Itagaki avait réussi à entrer chez Tecmo en 1992 en commençant comme graphic engineer sur Tecmo Super Bowl. Un poste qui l’a rapidement quitté vu le talent du monsieur. Avec l’accord de la direction de l’époque, il créée la Tecmo Creative #3 en 1995, qui prendra rapidement le nom de Team Ninja. Oui, c’est Tomonobu Itagaki qui a créé ce studio désormais signe d’excellence dans pas mal de titres.
Son premier jeu en tant que producer and director sera donc une nouvelle licence, Dead or Alive (Arcade, Sega Saturn, PlayStation, 1996) qui faisait face aux séries Virtua Fighter de SEGA et Tekken chez Bandai. Il enchaîne avec son équipes sur Dead or Alive 2 (Arcade, Dreamcast, PS2, 1999) et Dead or Alive 3 (Xbox, 2001) avec un gros support de Microsoft pour ce dernier, puisqu’il était “le” jeu de combat exclusif à la Xbox première du nom, fasse à la concurrence sur PS2. C’est d’ailleurs cela qui m'a donné envie d’acquérir une Xbox à l’époque.
Ensuite, Tomonobu Itagaki est parti dans un délire, avec Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball (Xbox, 2003), série que j’aime beaucoup (bah oui). Il a ensuite surpris tout le monde en redonnant vie à une ancienne licence de Tecmo : Ninja Ryūkenden, aka Ninja Gaiden, ou Shadow Warriors chez nous. Débarque donc Ninja Gaiden en 2004, sur une Xbox qui montre les muscles et fait saigner des bouches. Il reste encore du côté de Microsoft et de ses Xbox pour sortir Dead or Alive Ultimate (Xbox, 2004), Ninja Gaiden Black (Xbox, 2005), Dead or Alive 4 (Xbox 360, 2005) et Dead or Alive Xtreme 2 (Xbox 360, 2006). Clairement, ce sont les années fastes de Tomonobu Itagaki, et globalement celles qu’il faudra retenir.
Parce que malheureusement, en 2006, Itagaki fait fasse à une affaire de plainte pour harcèlement sexuel déposée par une employée de Tecmo. Même si à l’époque, il s’en était défendu avec un bon “elle était consentante”. Finalement, personne n’aura jamais le fin mot de l’histoire et il sera innocenté par une enquête interne. Généralement, quand on a rien fait, on ne quitte pas son job…
Au passage, il en aura profité pour superviser les sorties de Ninja Gaiden: Dragon Sword (Nintendo DS, 2008) et Ninja Gaiden II (Xbox 360, 2008) avant de claquer les portes de Tecmo, tout en poursuivant la société en justice pour une sombre histoire de primes non payées (148 millions de yens, donc 1,4 million de dollars de l’époque), pour ses différents jeux sortis.
On ne reverra plus trop Tomonobu Itagaki pendant quelque temps, jusqu’à la création d’un nouveau studio, Valhalla Game Studios, pour lequel il serait CEO. Le seul jeu sorti de ce studio a été Devil's Third (Wii U, 2015), qui a fait un énorme four (alors qu’il était drôle !). Je vous colle la fameuse vidéo de présentation du jeu, avec ce titre de legendary creator autoproclamé.
Suite à la fermeture de Valhalla Game Studios, par un rachat de tout le groupe par Tencent en novembre 2021 pour seulement 44 millions de dollars, Itagaki tente une nouvelle aventure en fondant Itagaki Games, dans le but de créer un dernier jeu et de former une nouvelle génération de game designer. Ce jeu ne sortira malheureusement jamais de son vivant.
