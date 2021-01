Tomonobu Itagaki créé (encore) un studio

Le “Legendary Creator”, Tomonobu Itagaki a semble-t-il un petit coup de blues et souhaite revenir sur le devant de la scène avec son nouveau studio, Itagaki Games . Ancienne star de Tecmo , créateur de la série Dead or Alive, l’homme qui a réussi à faire passer Ninja Gaiden à la 3D, le cerveau derrière la série des Dead or Alive Xtreme Beach Volley, bref, un mec qui a du talent. Malheureusement accusé, puis innocenté, d’harcèlement sexuel sur une ex-salariée, il a été obligé de quitter Tecmo en très mauvais termes, ruinant aussi sa réputation. Et ce n’est pas avec Devil’s Third , sorti en 2013 sur Wii U, qu’il a pu se remettre en selle.Bref, depuis quelques années, Itagaki donne des cours ici et là à des juniors. Toujours très actif sur son compte Facebook, il vient de poster une nterview réalisée avec Bloomberg pour parler des 20 ans de la Xbox et se remémorer le bon vieux temps, mais qui n’a malheureusement pas pu être publié faute de place. Mais Itagaki partage et il semble heureux de le faire.On y apprend des choses intéressantes, comme le fait qu’il a été approché par Seamus Blackley de Microsoft, pour lui présenter les capacités techniques de la Xbox, bien supérieures à la PlayStation 2 et donc, de lui proposer de travailler ensemble. Cela a donné Dead or Alive 3, développé en seulement 13 mois. Le reste de l’interview montre clairement qu’Itagaki garde un excellent souvenir de son travail avec les équipes de Microsoft, que DOA3 s’est très bien vendu avec 2 millions de jeux copies, dont 170 à 180 000 au Japon (et pour un jeu Xbox, c’est énorme).La fin de l’interview est clairement un appel du pied : Tomonobu Itagaki annonce avoir créé son propre studio, qui n’a aucun lien avec Tecmo ou Valhalla Game Studios, et qu’il serait ravi de retravailler avec Microsoft. Et quand on sait que cette société cherche désespérément à avoir un pied au Japon, ce sera une belle opportunité. Mais en l’état, rien n'est fait, on ne sait même pas si Itagaki Studio a plus d’un employé.