TimeSplitters : Earth, Rewind & Fire
par CBL, email @CBL_Factor
Le concept de TimeSplitters Rewind est totalement fou : un remake des trois TimeSplitters sous forme d'un seul jeu par des fans pour les fans. Ce qui est encore plus fou c'est que le projet a débuté en 2013 et a un connu un nombre d'aléas invraissemblable. Il y a eu des changements de moteur, des nombreux changements d'équipe, des reboots... Pendant ce temps, la licence TimeSplitters a changé plusieurs fois de mains et Free Radical Design a décédé, a ressucité et a re-décédé. Mais le plus dingue est à venir : TimeSplitters Rewind va sortir dans trois semaines avec une quantité de contenu absolument débile.
28 cartes, 91 personnages, 41 armes, 20 modes de jeu arcade, du multi en ligne ou seul contre les boss, les campagnes solo jouables en coop... Et le tout optimisé pour tourner sur Steam Deck. Il faut dire que TSR utilise ce bon vieux UE4. TimeSplitters Rewind sera entièrement gratuit et est approuvé par les ayant-droits. Rendez-vous le 23 novembre pour la sortie sur PC !
