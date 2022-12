La société sud-coréenne de développement et d'édition de jeux vidéo NCsoft qui édite Guild Wars et Guild Wars 2 , nous avait présenté le mois dernier son prochain jeu de tir à la troisième personne et MMO dans un monde ouvert qui a pour nom de code Project LLL . Cette fois-ci on va parler de Project TL , désormais connu sous le nom de Throne And Liberty . Le directeur du titre nous parle de son futur MMORPG grand public dans une présentation de dix minutes. On aura le droit à un monde ouvert, mais aussi des donjons qui ne seront pas instanciés, où il sera possible de s'entraider. La météo et les moments de la journée devrait avoir une incidence sur le nombre du bestiaire qui en voudront à votre peau sur la map, tout en promettant de ne pas négliger le lore et le narratif pour lui donner une identité propre.Dans Throne And Liberty, le troisième mot du titre est parlant, NCsoft vous laisse de la latitude au niveau du gameplay, il n'y a pas de classes, vous pouvez changer d'armes et aborder le jeu de la manière dont vous le souhaitez. Comme d'ailleurs pour la personnalisation de son avatar, où il devrait y avoir un niveau de détail important, avec même la possibilité de se recréer soi-même en important une photo dans le jeu (hum, je vais choisir une vieille photo). Nous n'avons pas de date de sortie juste un vague 2023 comme il est de coutume, mais on nous rassure en nous affirmant qu'il ne sortira pas sur mobile (sauf en version streaming) mais sur PC et consoles, tout en faisant un effort sur la localisation.