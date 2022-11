En développement depuis plusieurs années chez NCsoft , société coréenne de développement et d'édition de jeux vidéo qui a notamment édité Guild Wars et Guild Wars 2 , le jeu de tir à la troisième personne et MMO dans un monde ouvert qui a pour nom de code Project LLL a décidé d'arrêter de jouer les timides, et de montrer ce qu'il avait dans le ventre. Je vais vous demander votre attention, le pitch est assez compliqué. Vous incarnez un LLL, un humain du futur, un peu mutant sur les bords équipé d'une armure digne d'un Predator , avec la possibilité de porter deux armes distinctes, de vous mettre à couvert, d'effectuer de super sauts et de verrouiller les ennemis avec son lance-missile sur son épaule. C'est là que les choses se compliquent.Vous êtes dans un Séoul dystopique du 23ᵉ siècle où l'Empire byzantin du 10ᵉ siècle dans une Histoire alternative a décidé de dévaster la Capitale de la Corée du Sud, et on peut dire qu'ils se sont rapidement adaptés technologiquement les bougres. Alors, le jeu est un shooter, et à bien des égards il fait penser à la saga de Massive Entertainment , je veux bien entendu parler des Tom Clancy's The Division , mais sans touefois l'aspect RPG. En revanche on aura le droit à un bonus et pas des moindres, on pourra se retrouver également en face de Méchas, qui une fois affaiblis pourront même être "carjacké", et ensuite bien au chaud à l'intérieur bonjour le carnage pour la partie adverse.Le titre est développé sur l' Unreal Engine 5 , et cela se voit, c'est beau, c'est propre, et NCsoft nous promet une carte de 30 Km2. Vous avez le droit à deux vidéos, une qui présente le gameplay et l’autre qui est un carnet des développeurs du jeu dont la sortie est prévue pour 2024, sur PC, et consoles dont on ne doute pas que ce sera pour de la Next-Gen.