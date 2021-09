THQ Nordic a 10 ans mais pas vraiment

En théorie, Nordic Games existe depuis les années 90. L'éditeur a changé de nom en 2016 pour devenir THQ Nordic après avoir racheté les restes de THQ. THQ Nordic est devenu ensuite Embracer Group mais le nom THQ Nordic a été conservé en tant que division du groupe. Alors pourquoi THQ Nordic annonce fêter ses 10 ans ? Tout simplement car c'est en 2011 que l'éditeur a publié son premier jeu, Arcania: Fall of Setarrif.Et pour célébrer l'occasion, THQ Nordic s'est payé Geoff Keighley qui est à deux doigts d'obtenir le titre de "Péripatéticienne Officielle Du Jeu Vidéo". Ce dernier a présenté les jeux à venir du studio et on vous résume le tout.Il faut croire que le remake du premier Destroy All Humans! a eu du succès car THQ Nordic remet le couvert avec un remake du second opus baptisé Destroy All Humans! 2 - Reprobed. C'est à nouveau Black Forest Games qui s'y colle et le service marketing a eu le bon goût de coller du Rammstein dans la première bande-annonce. Il y a aussi une vidéo de gameplay qui montre que pas grand chose n'a changé mais ça seme toujours rigolo. Sortie prévue un jour sur PS5, Xbox Cerises et PC.On enchaîne avec Outcast 2: A New Beginning, la suite du jeu culte d'Appeal Studios racheté depuis par Embracer. Un premier projet de suite appelé Outcast 2 The Lost Paradise avait été annoncé il y a 20 ans avant de disparaitre suite aux ennuis financiers d'Appeal. Dans ce deuxième opus Cutter Slade et son jetpack sont de retour dans un jeu d'action-aventure à base de monde ouvert. Cutter des villains robots et devra faire copain-copain avec les locaux. Ca se passera toujours sur Adelpha mais dans un coin nettement plus vert de la planète si on en croit les deux bandes-annonces qui suivent. La deuxième montre du gameplay. Le tout sortira un jour sur PS5, Xbox Cerises et PC.Expeditions: Rome est le nouveau jeu des créateurs d'Expeditions: Conquistador et Expeditions: Viking, Logic Artists. Il reprendra la fomule des précédents à savoir un JDR tactique au tour par tour mais cette fois dans la Rome Antique. Il s'agira de grimper les rangs au sein de Légion Romaine à l'époque où Jules César pour le pouvoir. Ca sortira en fin d'année sur PC Dans SuperPower 3, vous êtes à la tête d'une superpuissance et vous tentez de ne pas trop mettre le bordel dans le monde. Ca semble amusant mais en réalité il s'agit surtout de regarder des tableaux Excel et de tenter de comprendre une interface surchargée. SuperPower 2 est à moins d'un euro en ce moment si l'aventure vous tente.Vous savez déjà tout sur ELEX II donc on collera juste la nouvelle bande-annonce du jeu de Piranha Bytes.Jagged Alliance ! Les vieux cons qui trainent sur ce site vont frétiller du derrière en lisant ce nom et pour cause : le second opus proposait de la tactique semi-temps réel de haute volée et une campagne non-linéaire. Un remake (Back In Action) était sorti en 2012 mais "on ne parle pas de ces choses là à table" comme le disait mon tonton quand je tentais d'expliquer que le végétarisme était l'avenir. La franchise revient avec Jagged Alliance 3 cette fois développé par Haemimont Games, les développeurs de Tropico et de Surviving Mars. Au programme de ce nouvel opus : de la belle 3D, une interface très XCOMiènne pour les combats et du co-op à deux en ligne. Jagged Alliance 3 sortira sur PC à une date inconnue et on vous offre le premier opus pour patienter Terminons par un nouveau jeu Bob L'Eponge. SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake sera un nouveau jeu de plateforme qui enverra Bob et Patrick à travers 7 mondes différents dans lesquels ils se prendront pour des pirates, des chevaliers et des cowboys. Ca devrait être un lettre d'amour aux fans vu que les doubleurs officiels reprendront leurs rôles et qu'il y aura 101 chansons tirées de la série. Ca sortira un jour sur PS4, XO, Switch et PC.