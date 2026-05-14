ACTU
The Talos Principle 3 sera la conclusion d’une trilogie existentielle
par Buck Rogers, email
Quand on pense que The Talos Principle était presque au départ un accident absurde, où le studio Croteam, surtout connu au départ pour les Serious Sam, avait décidé soudainement de pondre un puzzle game métaphysique sur la conscience, l’identité et la survie de l’humanité après son extinction. Et c’est ainsi qu’ils avaient réalisé en 2014 l’un des jeux de réflexion les plus importants de ces quinze dernières années. Puis ils avaient récidivé en 2023 avec The Talos Principle 2, où son monde était encore plus vaste et l’écriture plus ambitieuse.
Les fans de puzzles à la Portal et de discussions philosophiques seront ravis d’apprendre que Devolver vient d’annoncer le dernier grand finale avec The Talos Principle 3, simplement mais pleinement et ce, pour 2027 sur PlayStation 5 et Steam. Dans la courte bande-annonce, vous n’aurez pas le droit à grand-chose, en revanche Croteam nous promet bien de nouveaux puzzles, plus d’une douzaine de mondes à explorer et une réflexion finale sur la vie, la mort…
Reste maintenant l’exercice le plus difficile, à savoir si le sutido réussira à conclure proprement une trilogie qui parle précisément de ce que signifie être humain.
Les fans de puzzles à la Portal et de discussions philosophiques seront ravis d’apprendre que Devolver vient d’annoncer le dernier grand finale avec The Talos Principle 3, simplement mais pleinement et ce, pour 2027 sur PlayStation 5 et Steam. Dans la courte bande-annonce, vous n’aurez pas le droit à grand-chose, en revanche Croteam nous promet bien de nouveaux puzzles, plus d’une douzaine de mondes à explorer et une réflexion finale sur la vie, la mort…
Reste maintenant l’exercice le plus difficile, à savoir si le sutido réussira à conclure proprement une trilogie qui parle précisément de ce que signifie être humain.