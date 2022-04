Comme prévu The Stanley Parable Ultra Deluxe est sorti aujourd'hui, sur PC et toutes les consoles. Il reprend tout le jeu de base de 2013, en y ajoutant en plus une tonne de contenu dont on ne vous dira rien pour ne pas gâcher la surprise, même s'il est un peu dommage que les développeurs aient joué la facilité de la vanne méta en incluant un caméo de GladOS. Le jeu coûte 21,99€ mais si vous avez déjà The Stanley Parable tout court, vous pouvez toper cette nouvelle version à seulement 14,66€ durant les deux prochaines semaines. Enfin, petite précision inutile mais qui fait plaisir, le jeu tourne parfaitement sur Steam Deck tout en ne consommant vraiment pas grand chose.