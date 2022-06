Ca y est, Introversion Software a fini de compter tout le pognon qu'a rapporté Prison Architect . Du coup, le petit studio anglais a dû se trouver une nouvelle occupation. Celle-ci prend la forme de The Last Starship , leur nouveau jeu tout juste annoncé. Pour résumer, il s'agit d'une sorte d'enfant illégitime entre FTL et Elite Dangerous : du premier, il reprend surtout la vue en 2D et la gestion de l'intérieur du vaisseau, équipements comme équipage, avec en plus un soupçon de Prison Architect pour le placement des composants et des circuits qui les relient entre eux ; du second, il pique les missions à accomplir pour se faire du pognon et améliorer son petit vaisseau, ou même en construire de nouveaux pour faire plus de missions et récupérer encore plus de pognon car nous vivons dans un monde où le capitalisme est roi.Mark Morris et Chris Delay, les deux hommes de premier plan d'Introversion, nous présentent tout ça au travers d'une première vidéo d'une vingtaine de minutes, où l'on peut découvrir les bases du jeu, ainsi que ce qu'ils prévoient d'y ajouter durant son développement. Comme pour Prison Architect en son temps, on pourra suivre l'évolution de The Last Starship au travers de nouveaux carnets de dev postés régulièrement sur la chaine Youtbe d'Introversion. Pour l'instant, le jeu ressemble à peine à un vague prototype mal dégrossi et il n'est pas encore en vente en early access, mais si vous êtes intéressés, vous pouvez démander à participer aux futures phases de playtests directement depuis la page Steam du jeu