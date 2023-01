The Last of Us en Prime time

Avec l'arrêt de la diffusion par OCS des séries HBO, on ne savait pas trop comment on allait pouvoir regarder la série The Last of Us en France - en tout cas légalement. Finalement, on n'aura pas à choisir entre faire l'impasse sur le visionnage ou attendre que notre oncle d'Amérique nous envoie toutes les semaines le nouvel épisode sur VHS, puisque Amazon Prime vient d'annoncer qu'ils s'occuperont de la diffusion de la série chez nous. Le premier épisode arrivera lundi prochain.