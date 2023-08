The Case of the Golden DLC

On en a pas ou peu parlé sur factornews, mais The Case of the Golden Idol était une excellente surprise dans le genre peu exploité des "jeux à la DA étonnante qui se jouent un peu comme Obra Dinn". Plus concentré et direct, je l'ai même trouvé supérieur à ce dernier. C'est avec joie qu'on a découvert qu'un nouveau DLC est sorti. The Lemurian Vampire est donc ce qu'il semble être une prequel au prequel qu'était déjà le premier DLC, The Spider of Lanka , et si vous avez déjà du mal à suivre tout ça, préparez le doliprane.Et en parlant d'Obra Dinn, le dernier Lucas Pope semble bientôt prêt à sortir sur Playdate, ce qui sera une bonne occasion de la sortir de son emballage. Mars After Midnight n'est néamoins pas encore daté, mais il a désormais une page sur le store officiel.