The Alters va changer votre vie

On l'avait presque oublié mais la sortie de The Alters est bien prévue pour cette année et 11 bit studios a profité du Steam Next Fest pour sortir en douce une démo que je viens de finir à l'instant.Pas la peine d'y aller par 4 chemins (vous l'avez ?), le jeu semble bien parti pour tenir ses promesses en proposant une aventure maitrisée sur tous ses plans, que ce soit la réalistion générale, les graphismes, l'ambiance, l'histoire, les idées de gameplay, les interactions sociales ou les doublages. Plus qu'à espérer que le jeu ne devienne pas ingérable quand on se retrouvera avec une dizaine de clones différents pour nous pourrir la vie.