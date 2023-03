That's no Rebel Moon. That's a space station

Les trois premiers films de Zack Snyder (Dawn Of The Dead, 300 et Watchmen) sont de loin ce qu'il a fait de mieux. Le reste de sa filmo est au mieux oubliable, particulièrement ses films dans l'univers DC. Récemment il a trouvé refuge chez Netflix qui a distribué Army Of The Dead en 2021 et qui distribuera Rebel Moon, un space opera dont la première partie sortira le 22 décembre.A la base Rebel Moon était censé être un film Star Wars avant l'acquisition de Lucasfilm par House Of The Mouse. Si je vous raconte tout cela, c'est parce qu'une adaptation en RPG est en développement. On ne sait pas qui est le studio derrière mais Zack décrit le projet comme étant "totalement fou" et "immersif, intense et immense". Il n'est pas dit que le tout voit le jour mais on est curieux de savoir qui développe le tout surtout pour un genre aussi casse-gueule. Dans la filmo de Snyder, on aurait plutôt choisi d'adapter Sucker Punch vu que le film a déjà la structure d'un jeu vidéo.