TGA 2021 : n'envoyez pas de sioux à ARC Raiders

En 2018, on se demandait ce qu'allaient bien pouvoir faire les anciens de DICE partis pour fonder Embark Studios . Depuis hier, on a la réponse : leur premier jeu s'appellera ARC Raiders , et sortira l'année prochaine sur PC, PS5 et Xbox Series.Pour ce qui est du jeu lui-même, les premiers mots de la description de la vidéo sur Youtube nous disent à peu près tout ce qu'il y a à savoir : "cooperative, free-to-play, third-person shooter", soit a priori le truc le plus générique du monde, avec en plus la crainte d'une monétisation sale et d'un grind éreintant pour ne rien arranger. Toutefois, il faut reconnaitre que ce trailer a quand même une sacrée bonne tête, avec son esthétique rétro-futuriste et ses soldats qui flinguent des gros robots sur le Dancing on my own de Robyn, parce qu'il faut bien mettre en avant les artistes locaux.