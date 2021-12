TGA 2021 : Forspoken sera comme Stéphane : cher

Histoire de ne pas faire le déplacement aux Game Awards pour rien, Square Enix est venu avec deux jeux à montrer en vidéo, chacun accompagné de sa petite douille.Le premier, c'est Forspoken , le nouveau jeu du studio responsable (et peut-être coupable) de Final Fantasy XV. Exit les héros à tronches de boys band et les vagues restes de JRPG, cette fois-ci on sera dans de l'action-aventure tout ce qu'il y a de plus classique, avec une réalisation qui claque toujours autant. Par contre, il faudra être prêt à y mettre le prix, puisque la fiche Steam du jeu affiche un tarif de 70$, arrondi à 80€ par chez nous. Merci Square Enix.L'autre grosse annonce, c'est l'arrivée enfin de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur PC, et ce pas plus tard que la semaine prochaine. Sur PC, oui... mais en exclu Epic Games Store. Du coup, après l'exclu PS4, puis l'exclu PS5, les PCistes qui résistent encore et toujours à l'envahisseur Tim Sweeney vont devoir continuer à prendre leur mal en patience. Ils ne sont sûrement plus à un an près.