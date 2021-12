TGA 2021 : Deux nouveaux Telltale. Ou presque.

A ma gauche, nous avons Star Trek: Resurgence, un jeu d'aventure développé par Dramatic Labs, un studio comportant une vingtaine d'anciens de Telltale Games. Il s'agira de prendre des décisions vitales comme la couleur de son pijama. On y suivra l'équipage de l'U.S.S. Resolute qui tentera d'empêcher deux civilisations extra-terrestres de se mettre sur la tronche. Libéré du Telltale Tool, Dramatic Labs utilise désormais l'UE4. Le jeu sortira au printemps 2022 sur Epic Games Store, PS4/5 et XO/XSeX.A ma droite, nous avons The Expanse: A Telltale Series, qui est co-développé par le "nouveau" Telltale (le studio a ressucité en 2018) et Deck Nine, à qui on doit les spin-offs et remasters de Life is Strange . Ce sera un jeu d'aventure qui fera office d'épisode 0 de la série TV. On incarnera Camina Drummer, un des meilleurs personnages de la série, et Cara Gee reprendra son rôle. Là aussi il est question de choix et d'un vaisseau, l'Artemis, qui sera le théatre d'une mutinera sanglante.