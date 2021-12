TGA 2021 : Android sur son PC

Windows 11 comporte la possibilité d'installer des applis et jeux Android sur son PC mais il y a deux problèmes : il faut installer Windows 11 et c'est limité à l'Amazon App Store. Google va tenter de résoudre ces deux problèmes en sortant en 2022 une appli baptisée Google Play Games qui permettra de jouer à ses jeux Android favoris sur PC, Windows 10 comme Windows 11. Il ne s'agira pas de streaming mais plus d'émulation comme ce que propose BlueStacks . Il ne restera plus qu'à résoudre le troisième problème : trouver des bons jeux sur Android sorti des Kairosoft