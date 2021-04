Tencent puissance onze

Le nom Timi Studios n'est pas forcément connu mais le studio est a développé quelques jeux mobiles au succès gigantesque comme le MOBA Honor of Kings/Arena of Valor et surtout l'adaptation mobile de Call Of Duty . Selon Reuters , le chiffre d'affaire de Timi Studios a été de 10 milliards de dollars en 2020. C'est presque autant que les chiffres d'affaire combinés de EA, Take Two et Ubisoft sauf que Timi Studios ne compte que quatre studios internes. Un cinquième va ouvrir à Los Angeles.Timi Studios bosse actuellement sur Pokémon Unite, un MOBA dans l'univers Pokémon qui sortira cette année sur iOS, Android et Switch et qui devrait être une nouvelle machine à fric. Timi Studios appartient à Tencent dont la division jeu a généré près 24 milliards de dollars en 2020. Un autre studio de Tencent est Lightspeed and Quantum qui a développé la version mobile de PUBG dont le chiffre d'affaire était de 7 milliards de dollars en 2020.