Soit disant pour le Next Fest, bien que celui-ci commence officiellement le 10 juin , KT Racing vient de sortir en douce une démo de son Test Drive Unlimited : Solar Crown . Celle-ci semble assez fournie puisqu'elle permet de visiter les 2/3 de la carte et propose de tester une grosse vingtaine de voitures comme l'indique la page dédiée . Le jeu sortant le 12 septembre sur Steam, Xbox Series et PS5, il leur reste donc 3 mois pour corriger les temps de chargement, les performances et les personnages 3D, à minima. On va donc croiser les doigts.