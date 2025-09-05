T.H.E.C.R.E.W

Logo Factornews texte
CBL par CBL
Ubisoft a officiellement fermé les serveurs de The Crew le 31 mars 2024 rendant impossible de jouer au jeu de course, même en solo. Comme (trop) souvent, la communauté s'est retroussée les manches et a bossé sur une solution de secours. Elle s'appelle The Crew Unlimited et sortira le 15 septembre. Il s'agit d'un serveur non-officiel et gratuit. Vous pourrez même l'héberger sur votre propre machine afin de jouer tout seul. C'est développé principalement par 5 personnes pendant leur temps libre sans la moindre documentation et à grands coups de rétro-ingénierie histoire de comprendre les clés du mystère au chocolat.

 
