Switch Next-Gen : les fuites continuent

En fouillant dans les emails dévoilés lors du procès FTC v. Microsoft concernant le rachat d'Activision-Blizzard-King, on est tombé sur un email fort intéressant adressé à Bobby Kotick , PDG actuel et détesté d'Activision-Blizzard. On y apprend qu'en décembre 2022, les pontes d'ABK ont rencontré Shuntaro Furukawa, PDG de Nintendo et qu'ils ont parlé de la remplaçante de la Switch. Cette dernière aurait les performances des consoles de huitième génération (donc PS4/XO). Ca correspond aussi à nos estimations faites sur un coin de table : on avait tablé sur une console 2,5x plus puissante que la première Switch pouvant donc cracher 400 x 2.5 = 1000 GLFOPS soit un peu en déçà d'une XO. Des démos techniques de la Super Switch Pro Ultra 2 auraient été présentés à des développeurs durant la Gamescom avec notamment une version boostée de Breath Of The Wild ainsi qu'un portage de la démo The Matrix Awakens utilisant DLSS. L'upscaler d'Nvidia pourrait faire une différence énorme et permettre à la console de cracher du 4K.