Super Nintendo World : j'vais dépenser sans compter

​Souvenez-vous, en novembre 2016 Nintendo avait annoncé vouloir se lancer dans la construction d’attractions centrées sur la licence Mario, en partenariat avec Universal Studios . Aujourd’hui, c’est chose faite, puisque nous apprenons l’ouverture prochaine d’une zone nommée Super Nintendo World dans le parc d'attractions Universal Studios Japan à Ôsaka.C’est via une longue vidéo que le parc se découvre, le tout accompagné d’une Charli XCX à fond les ballons niveau musique. Je ne connais pas, mais ça parlera forcément aux occidentaux qui ont prévu d’aller faire un tour à Tokyo cette année pour les Jeux Olympiques. Timing parfait, tout comme le marchandising prévu autour du royaume champignon.Mais avant même de parler de goodies, commençons par l’entrée, qui n’est pas vraiment à la portée de tous : il faut compter 64€ pour une entée. Cela vous donnera juste le droit de vous balader Et si on a envie de faire un petit tour, mais pas de faire toutes les attractions. Donc jamais vous avez envie de faire au moins 4 grandes attractions, il faudra rallonger un petit billet de 64€ par personne. Vous l’aurez compris, une journée avec le max d’options est facturée 128€ par personne.Quand on aime Mario, on ne compte pas ! Et à ce prix-là, autant y aller à fond et s’offrir un Power-up Bands, une sorte de montre connectée aux couleurs de Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad ou Yoshi. Le but étant de connecter votre accessoire avec votre téléphone et de profiter des options de l’application mobile dédiée au parc. Là par contre, c’est plutôt chouette, puisqu’il est question de se tirer la bourre, en collectant des pièces et des étoiles, en réalisant des défis ou en tapant dans un cube point d'interrogation Bref, c’est la classe, mais vraiment pas donné. Et ça ne va pas décourager Nintendo, qui compte ouvrir aussi d’autres zones Super Nintendo World dans les parcs Universal Studios d'Orlando, d'Hollywood et de Singapour.