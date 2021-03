Super Monkey Clone

Comme pour beaucoup de licences, Sega ne semble pas très motivé à sortir un nouvel opus de Super Monkey Ball. La dernière tentative était un remaster de Banana Blitz en 2019. Alors comme d'habitude , les fans se sont retroussés les manches et se sont mis à bosser sur une suite spirituelle : Rolled Out!. Ce dernier a d'abord fait l'objet d'une campagne Indiegogo et vient d'arriver en Early Access sur Steam à moins de 20 euros Des animaux mignons ont remplacé les singes et des pièces ont remplacé les bananes mais pour le reste c'est du Super Monkey Ball pur jus avec un petit bonus : un éditeur de niveau ! Voilà de quoi vous occuper quand vous aurez fini les 150 niveaux du jeu de base. On est déjà fan de la BO et on voit bien le jeu se retrouver aux prochains Games Done Quick. Derrière Rolled Out!, on trouvePolarbyte Games à savoir trois personnes qui ont une vingtaine d'années. La relève est assurée camarades.