Super Mario Party se met enfin à jour !

Autre gros carton de la Switch avec 13,82 millions d'exemplaires vendus dans le monde à la fin 2020, Super Mario Party revient sur le devant de la scène avec une mise à jour de son mode en ligne. Oui, mise à jour, parce qu'à l'époque de sa sortie en 2018, dans un monde sans Covid, le party game de Nintendo ne proposait que 5 minis jeux à jouer à distance. Autant dire que c'était bien trop peu.Mais c'est enfin réglé avec cette mise à jour ajoutant la possibilité de jouer avec ses ami.es à distance aux modes Mario Party, Mario Party en duos et Jeu libre. Comme d'habitude sur consoles, il faut un abonnement, donc souscrire au Nintendo Switch Online (20 balles par an au maximum). Une bien bonne nouvelle donc, même s'il n'est apparement pas possible de jouer à "4 consoles". En effet, ce sera uniquement une partie avec 1 ou 2 joueurs par console, donc soit 2 consoles et 2 joueurs, ou 2 consoles et 4 joueurs.Aussi, 10 mini-jeux sur les 80 au total ont sauté, mais tout le reste sera débloqué par défaut. Une chouette nouvelle en ces temps de confinement. Au passage, notre test de Super Mario Party est toujours en ligne.