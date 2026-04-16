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ACTU

Sunsoft tente de casser l'Internet

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
Il y a plusieurs manières de faire parler de son jeu. Les techniques varient d'un éditeur à l'autre mais Sunsoft tente une nouvelle stratégie : utiliser un nom ridiculement long. GAME The Strongest Job Is Apparently Not a Hero or a Sage, but an Appraiser (Provisional)! ~Dungeon and Mystery Girl~ est le nom officiel de l'adaptation de la série de livres The Strongest Job Is Apparently Not a Hero or a Sage, but an Appraiser (Provisional)! qui a déjà connu une adaptation en anime.

Pour la déconne j'ai essayé de coller le nom complet (ponctuation incluse) dans la base de données de Factor et j'ai failli faire planter le site. Steam a réussi à coller tout le nom dans l'URL (sans la ponctuation). Quant au jeu, il s'agira d'un clone de Vampire Survivors avec des personnages chibi qui sortira le 23 avril sur PC et consoles.

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