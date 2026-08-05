ACTU
Stellar Blade: Blood d'IA
Si l’IA est souvent signe de rejet complet dans nos contrées, ce n’est pas forcément le cas dans tous les pays. Par exemple, en Corée du Sud, c’est plutôt bien accepté. Alors quand Shift Up, le studio derrière Goddess of Victory: Nikke et Stellar Blade, débarque avec un clip vidéo alliant K-Pop et AI pour mettre en avant Stellar Blade: Blood Rain, personne ne s’offusque plus que ça. Enfin, pas trop.
Faire la promotion d’un jeu avec un clip musical n’est franchement pas une idée nouvelle. D’ailleurs, pour Stellar Blade, PlayStation avait fait appel à Bibi, star de la K-Pop et actrice en devenir, pour faire la promo du jeu. C’était un très bon coup de pub, tout en faisant un clip avec une vraie chanteuse et un peu d’effets spéciaux qui vont bien.
Sauf que depuis un petit moment, Shift Up est à fond dans l’IA. Pour Goddess of Victory: Nikke, on se doute que certains designs sont tout droit sortis d’un LLM. De même, lorsque le Hyung Tae Kim, CEO de Shift Up, annonce s’offrir Unbound, le nouveau studio de Shinji Mikami, tout cela est fait via une vidéo qui sent bon l’IA à plein nez. Quant à Stellar Blade: Blood Rain, dès sa présentation au Summer Game Fest 2026, un léger goût d’IA était dans le coin (ce qui a été confirmé ici et là sur les réseaux sociaux).
Alors voir un clip de K-Pop dopé à l’IA pour la promotion de Stellar Blade: Blood Rain, disons que c’est dans l’ordre des choses. Pas forcément une bonne chose cependant, puisque le rendu n'est franchement pas beau en ce qui concerne le visage de la protagoniste. Tout cela sonne faux, même si tout est très soigné, et c’est bien dommage pour un studio qui pourrait s’offrir les services d’une chanteuse qui serait probablement ravie de faire le taf. Sans compter les mouvements qui rappellent bizarrement ceux de Bayonetta. Vraiment dommage, surtout pour une boîte dirigée par un artiste qui a un talent monstre.
Reste plus qu’à savoir si le jeu sera blindé d’assets produit par de l’IA gen… Spoiler alert : oui.
Est-ce le futur des jeux vidéo que nous voulons ?
Faire la promotion d’un jeu avec un clip musical n’est franchement pas une idée nouvelle. D’ailleurs, pour Stellar Blade, PlayStation avait fait appel à Bibi, star de la K-Pop et actrice en devenir, pour faire la promo du jeu. C’était un très bon coup de pub, tout en faisant un clip avec une vraie chanteuse et un peu d’effets spéciaux qui vont bien.
Sauf que depuis un petit moment, Shift Up est à fond dans l’IA. Pour Goddess of Victory: Nikke, on se doute que certains designs sont tout droit sortis d’un LLM. De même, lorsque le Hyung Tae Kim, CEO de Shift Up, annonce s’offrir Unbound, le nouveau studio de Shinji Mikami, tout cela est fait via une vidéo qui sent bon l’IA à plein nez. Quant à Stellar Blade: Blood Rain, dès sa présentation au Summer Game Fest 2026, un léger goût d’IA était dans le coin (ce qui a été confirmé ici et là sur les réseaux sociaux).
Alors voir un clip de K-Pop dopé à l’IA pour la promotion de Stellar Blade: Blood Rain, disons que c’est dans l’ordre des choses. Pas forcément une bonne chose cependant, puisque le rendu n'est franchement pas beau en ce qui concerne le visage de la protagoniste. Tout cela sonne faux, même si tout est très soigné, et c’est bien dommage pour un studio qui pourrait s’offrir les services d’une chanteuse qui serait probablement ravie de faire le taf. Sans compter les mouvements qui rappellent bizarrement ceux de Bayonetta. Vraiment dommage, surtout pour une boîte dirigée par un artiste qui a un talent monstre.
Reste plus qu’à savoir si le jeu sera blindé d’assets produit par de l’IA gen… Spoiler alert : oui.
Est-ce le futur des jeux vidéo que nous voulons ?