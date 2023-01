SteamWorld se reconstruit

S'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas reprocher aux jeux de l'univers SteamWorld, c'est de proposer toujours la même chose d'un épisode à l'autre. Après SteamWorld Tower Defense, SteamWorld Metroidvania, Steamworld Tactical et SteamWorld Deck-builder, voici venir SteamWorld City builder ou pour faire plus court : SteamWorld Build Toujours basé dans le même univers avec des robots cow-boys, il s'agira ici de construire et faire prospérer son petit bled mais aussi, SteamWorld oblige, d'explorer et d'exploiter la grosse mine qui se trouve à côté - ou en dessous, plus exactement. La partie externe semble assez classique, mais la parttie sousterraine évoque un peu Dungeon Keeper, avec ses gros blocs carrés à faire miner par des hordes de petites mains, ses zones à délimiter, et ses créatures hostiles qu'il faudra repousser.Ca a l'air tout mignon, ça doit sortir cette année sur PC et consoles et en plus, comme chez Thunderful on fait bien les choses, une démo est d'ores et déjà disponible