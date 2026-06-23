ACTU
SteamOS. l'OS pour les rouges
par CBL, email @CBL_Factor
Si les specs ou le prix de la Steam Machine ne vous branchent pas mais que Windows 11 vous débecte, vous pouvez toujours passer à SteamOS sur votre bécane existante. La version 3.8 qui vient de sortir supporte officiellement tous les PC de bureau à condition d'avoir une carte graphique AMD. L'image se télécharge par ici et le processus est le même que pour tous les distributions Linux : collez l'image sur une clé USB avec Rufus, bootez sur la clé et suivez les rares instructions. Y'a pas de pilotes à installer ou de bidouilles à faire.