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SteamOS. l'OS pour les rouges

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
Si les specs ou le prix de la Steam Machine ne vous branchent pas mais que Windows 11 vous débecte, vous pouvez toujours passer à SteamOS sur votre bécane existante. La version 3.8 qui vient de sortir supporte officiellement tous les PC de bureau à condition d'avoir une carte graphique AMD. L'image se télécharge par ici et le processus est le même que pour tous les distributions Linux : collez l'image sur une clé USB avec Rufus, bootez sur la clé et suivez les rares instructions. Y'a pas de pilotes à installer ou de bidouilles à faire.
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