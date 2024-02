Steam continue de rapporter gros

Beaucoup de jeux sortent sur Steam. Chaque jour. L'an passé 14 000 jeux sont sortis sur la plateforme de Valve. C'est dur de se faire une place au soleil. Pourtant certains y arrivent. Et ils sont nombreux. Selon Valve, plus de 500 jeux ont généré un chiffre d'affaires de 3 millions de dollars ou plus en 2023. Le tout est expliqué dans un rapport complet de la plateforme et de ce qui a été ajouté en 2023. Au passage, on apprend que les joueurs ont claqué près d'un milliard de dollars dans Counter-Strike en 2023. En loot boxes. J'ose même pas imaginer la marge.Du côté de chez Epic Games, le bilan est plus mitigé . Le chiffre d'affaires pour la boutique d'Epic était de 950 millions de dollars en 2023 soit une hausse de 16% par rapport à 2022 mais les jeux non-Epic n'ont représenté que 310 millions de dollars sur ces 950, en baisse de 13% par rapport à 2022. Epic en profite pour confirmer qu'ils vont développer la version iOS de l'Epic Games Store pour le marché européen ce qui signifie le retour de Fortnite.