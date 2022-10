Si vous étiez jaloux de l'interface de Steam sur Deck, ne le soyez plus : il est maintenant possible de l'utiliser sur n'importe quelle plateforme via le mode Big Picture. Vous pouvez donc y avoir accès sur un PC classique, sur une GPD Win ou même sur le Steam Deck en utilisant Windows . The Phawx a fait une petite vidéo pour illustrer le tout.