State of Play by night

Deux semaines après Nintendo et son Direct , c'est au tour de Sony d'organiser un State of Play. Celui-ci sera un peu fourre-tout puisqu'il y aura des jeux PSVR2 (ce qui ne peut pas faire de mal pour essayer de vendre le casque plus cher que la console), des jeux third party, mais aussi un petit focus sur le Suicide Squad de Rocksteady : peut-être enfin l'occasion de savoir à quoi ressemble le jeu et à quel point il a été Destiny-sé. Cette conf aura lieu ce jeudi à 22:00, et vous pourrez la suivre sur Twitch ou Youtube