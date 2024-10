Starfield va vous montrer son grand serpent

Comme prévu, la première extension de Starfield est sortie hier sur tous vos supports favoris. Nommée Shattered Space , elle vient raconter l'histoire de la faction la plus énigmatique mais pas forcément la plus intéressante du jeu, celle de la maison Va'Ruun et du "grand serpent" qui guide cette tribu d'assassins.En plus d'apporter de multiples corrections au jeu , l'extension propose "une planète entière intégralement créée par les développeurs" . On verra si le fait-main saura corriger le vide relatif reproché à la génération procédurale de toutes les autres planètes du jeu de base.Apparemment, elle se déclenche après la mission d'introduction la première fois que vous vous astroportez dans une orbite vide autour d'une planète et est donc accessible très tôt dans le jeu, mais elle est quand même conseillée aux joueurs ayant un niveau 35 ou plus.Petit détail mais l'extension coûte dans les 30 euros si vous avez la version standard du jeu. Ce qui semble cher pour juste pouvoir visiter une planète dévastée avec des éclairages rouges.