StarCraft : les menaces fantômes
par CBL, email @CBL_Factor
Il y a un an et demi, on apprenait l'existence d'un FPS dans l'univers de StarCraft avec à sa tête le directeur créatif de Far Cry 5, Dan Hay. On ne sait pas ce qu'est devenu le projet mais le bonhomme est toujours le patron de Blizzard. Et ce ne serait pas le seul projet StarCraft en développement. Début 2025, quatre studios coréens proposaient à Blizzard de développer un jeu dans l'univers de la licence : NCSoft, Nexon, Netmarble, et Krafton. Il faut comprendre que les Coréens vouent un culte au jeu. Et je ne parle pas de StarCraft 2 qui a pas mal perdu en popularité, mais de Starcraft Brood War.
Il semble que Nexon ait remporté la mise et serait en train de développer un titre Starcraft dans la division du studio qui s'occupe des FPS. Ils ont même embauché Choi Jun-ho, un moddeur qui a créé une carte très populaire pour le RTS. On va attendre un peu pour s'exciter car la division en question est responsable de jeux comme The First Descendant ou Clone-ter-Strike. Par contre, en Europe, ils ont un petit studio appelé Embark qui a fait un certain ARC Raiders. Je doute qu'ils bossent sur un nouveau StarCraft mais on ne sait jamais. Sur un malentendu. (source de la vignette)
