Logo Factornews texte
Connexion
Pour récupérer votre compte, veuillez saisir votre adresse email. Vous allez recevoir un email contenant une adresse pour récupérer votre compte.
Inscription
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions d'utilisation du site et de nous vendre votre âme pour un euro symbolique. Amusez vous, mais pliez vous à la charte.

Un Rédacteur Factornews vous demande :

ACTU

Starcraft : les menaces fantome

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
Il y a un an et demi,  on apprenait l'existence d'un FPS dans l'univers de Far Cry avec à sa tête le directeur créatif de Far Cry 5, Dan Hay. On ne sait pas ce qu'est devenu le projet mais le bonhomme est toujours le patron de Blizzard. Et ce ne serait pas le seul projet Starcraft en développement. Début 2025, quatre studios coréens proposaient à Blizzard de développer un jeu Starcraft : NCSoft, Nexon, Netmarble, et Krafton. Il faut comprendre que les Coréens vouent un culte à Starcraft. Et je ne parle pas de Starcraft 2 qui a pas mal perdu en popularité. Je parle de Starcraft Brood War.

Il semble que Nexon ait remporté la mise et serait en train de développer un jeu Starcraft dans la division du studio qui fait ses FPS. Ils ont même embauché Choi Jun-ho, un moddeur qui a créé une carte super populaire pour Starcraft. On va attendre un peu de s'exciter car la division en question est responsable de jeux comme The First Descendant ou Clone-ter-Strike. Par contre en Europe ils ont un petit studio appelé Embark qui a fait un certain Arc Raiders. Je doute qu'ils bossent dessus mais on ne sait jamais. Sur un malentendu. (source de la vignette)
Rechercher sur Factornews
 
 