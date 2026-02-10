ACTU
Starcraft : les menaces fantome
par CBL, email @CBL_Factor
Il y a un an et demi, on apprenait l'existence d'un FPS dans l'univers de Far Cry avec à sa tête le directeur créatif de Far Cry 5, Dan Hay. On ne sait pas ce qu'est devenu le projet mais le bonhomme est toujours le patron de Blizzard. Et ce ne serait pas le seul projet Starcraft en développement. Début 2025, quatre studios coréens proposaient à Blizzard de développer un jeu Starcraft : NCSoft, Nexon, Netmarble, et Krafton. Il faut comprendre que les Coréens vouent un culte à Starcraft. Et je ne parle pas de Starcraft 2 qui a pas mal perdu en popularité. Je parle de Starcraft Brood War.
Il semble que Nexon ait remporté la mise et serait en train de développer un jeu Starcraft dans la division du studio qui fait ses FPS. Ils ont même embauché Choi Jun-ho, un moddeur qui a créé une carte super populaire pour Starcraft. On va attendre un peu de s'exciter car la division en question est responsable de jeux comme The First Descendant ou Clone-ter-Strike. Par contre en Europe ils ont un petit studio appelé Embark qui a fait un certain Arc Raiders. Je doute qu'ils bossent dessus mais on ne sait jamais. Sur un malentendu. (source de la vignette)
