Star Citizen a huit ans

On fête aujourd'hui les 8 ans de l'annonce du Kickstarter de Star Citizen. C'est super pratique que le projet ait débuté en 2012 car du coup ça colle avec les mandats des présidents américains. Au train où vont les choses, il n'est pas sur que le jeu soit fini avant la fin du prochain mandat.Si Biden est élu, il n'est même pas sur qu'il voit le jeu de son vivant vu qu'il aura 78 ans dans un mois. Alors que dire du jeu à ce stade ?On pourrait vous parler de l'alpha 3.11 qui vient de sortir et qui n'ajoute rien de bien essentiel. On pourrait vous parler du mode Theatres of War (un genre de Battlefield spatial) annoncé en grandes pompes en fin d'année dernière et qui semble avoir disparu des écrans radar. On pourrait vous parler de choses présentées il y a 4 ans et qui n'ont toujours pas été implémantées pour de vrai comme les vers de sable.On pourrait vous parler de l'absence de feuille de route pour Squadron 42 presque trois mois après que CIG/RSI a annoncé sa refonte. On pourrait vous parler du fait que Squadron 42 n'a même plus de date de sortie . On pourrait vous parler des problèmes constants de portes et de collisions . On pourrait vous parler du besoin de coller des noms accrocheurs comme "iCache", "Server Meshing" ou "Quantum" à des fonctionnalités essentielles histoire d'exciter les fans. On pourrait vous parler du fait que les fonctionnalités en questions semblent constituer la base du MMO et qu'elles auraient du être terminées bien avant une tonne de machins secondaires.Mais on vous conseille plutôt de lire les commentaires de la news annonçant le Kickstarter en question . Aaaah 2012. On était jeune et plein d'espoir. Sarko avait été dégagé, Obama allait être réélu, on avait échappé à l'apocalypse et Mr Bean était présent à la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques. N'ayant claqué que $30 dans l'opération, j'en ai largement eu pour mon argent en fous rires et discussions animées. Et qui sait ? Peut être que quand mon fils sera en âge d'avoir un PC de compétition (il a un mois et demi) il pourra télércharger la beta du jeu avec mon compte.