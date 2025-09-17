ACTU
Star Birds est sorti
par CBL, email @CBL_Factor
Star Birds est sorti il y a une semaine sur Steam en évaluation précoce mais est passé largement inaperçu. Pourtant les avis sont ultra-positifs donc il mérite le coup d'oeil. On rappelle que c'est une co-production Kurzgesagt / Toukana Interactive (Dorfromantik). Il est question de miner des astéroides et de créer des chaînes de production.
Mais ne vous laissez pas avoir par les graphismes mignons : même si ça se joue à la cool, les choses deviennent rapidement complexes avec des chaînes de production de plus en plus en longues et des astéroides relativement petits obligeant à optimiser l'espace du mieux qu'on peut. C'est vendu moins de 20 euros et ça tourne sur Steam Deck mais les contrôles ne sont pas faits pour.
Mais ne vous laissez pas avoir par les graphismes mignons : même si ça se joue à la cool, les choses deviennent rapidement complexes avec des chaînes de production de plus en plus en longues et des astéroides relativement petits obligeant à optimiser l'espace du mieux qu'on peut. C'est vendu moins de 20 euros et ça tourne sur Steam Deck mais les contrôles ne sont pas faits pour.