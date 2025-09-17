Logo Factornews texte
Star Birds est sorti

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
Star Birds est sorti il y a une semaine sur Steam en évaluation précoce mais est passé largement inaperçu. Pourtant les avis sont ultra-positifs donc il mérite le coup d'oeil. On rappelle que c'est une co-production Kurzgesagt / Toukana Interactive (Dorfromantik). Il est question de miner des astéroides et de créer des chaînes de production.

Mais ne vous laissez pas avoir par les graphismes mignons : même si ça se joue à la cool, les choses deviennent rapidement complexes avec des chaînes de production de plus en plus en longues et des astéroides relativement petits obligeant à optimiser l'espace du mieux qu'on peut. C'est vendu moins de 20 euros et ça tourne sur Steam Deck mais les contrôles ne sont pas faits pour.

