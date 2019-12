Trois de plus pour Stadia

without

Un mois après le lancement de Stadia, Google vient d'ajouter trois nouveaux jeux sur la plateforme: Dragon Ball Xenoverse 2 Borderlands 3 et Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. La bonne nouvelle est que Breakpoint est le premier jeu à tirer partie pleinement de Stadia en montrant ce que voient ses coéquipiers grâce à Stadia Connect. On peut admirer le tout en action à la fin de la bande-annonce ci-dessous.La mauvaise mouvelle est que la version de Borderlands 3 publiée remonte au 24 Octobre. Elle ne comprend donc pas le contenu rajouté après ou la difficulté Mayhem 4. Quant à Xenoverse 2, il est vendu plus de deux fois le prix de la version PS4 en boite ... Les ventes de Stadia ne semble pas décoller. L'appli mobile Stadia (obligatoire pour utiliser le bousin) n'a toujours pas dépassé le palier des 500 000 téléchargements.Le fait qu'on soit obligé de se farcir l'achat d'un Chromecast et d'une manettte ne doit pas aider surtout quand on écrit en gros sur son site "Play your favorite gamesa console"... En 2020, Google lancera le service de base qui offrira du 1080p sans abonnement. Google devrait aussi permettre d'accéder à Stadia sur un plus grand nombre d'appareils.