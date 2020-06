Stadia baisse de prix mais pas trop

Stadia a choisi de ne pas faire de direct pendant ce non-E3 mais ils ont quand même réussi à faire parler d'eux via une grosse bourde Le pack Premiere Edition de Stadia est passé à 99 euros contre 129 précédemment avec cependant un hic : il ne contient plus que trois mois d'abonnement à Stadia Pro. Les acheteurs du pack devront faire comme tout le monde et prendre un mois d'abonnement gratuit pour commencer . A noter que le Chromecast Ultra est toujours le seul moyen officiel d'utiliser Stadia sur une télé à moins de bidouiller un peu et de disposer d'un appareil Android TV.Stadia est désormais accessible sur tous les téléphones Android compatibles et n'est plus limité à une liste arbitraire. Un truc de fou : on peut désormais choisir la résolution du flux sur chaque appareil au lieu d'avoir une option globale pour tous. Parmi les déçus de Stadia se trouve le PDG de Take Two Interactive, Strauss Zelnick. Durant une conférence début juin , il a expliqué que Stadia n'était pas la révolution annoncée, que le lancement a été lent et que Google a survendu le truc.Mais surtout il se demande qui est la cible du produit. La cible de Stadia est les gens qui veulent jouer à des AAA mais qui n'ont ni PC ni console mais il n'est pas dit que ce marché existe. Selon Strauss Zelnick, si les gens sont capables de lâcher $60 dans un jeu, ils sont aussi capables de lâcher $300 dans une console. Take Two continuera de porter ses jeux sur Stadia (Mafia fait partie des prochains) tant que cela a du sens financièrement.