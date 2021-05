Stadia : à fond dans les périphériques tiers mais pas trop

Officiellement, il n'existe qu'une seule manière de jouer à Stadia sur sa télé et c'est avec le Chromecast Ultra. Le problème est que ce dernier ne sait pas faire grand chose : par exemple il ne supporte pas les manettes Bluetooth. Donc la seule manière officielle de jouer à Stadia sur une télé est en utilisant le pad officiel. Cela tombe bien : le kit Stadia Pro comporte un Chromecast Ultra et une manette officielle.Mais comment faire si on veut une deuxième manette pour jouer à deux et qu'on ne veut pas raquer $70 pour une manette officielle ? Google a introduit le Bridge Mode qui permet soit d'utiliser directement son smartphone comme manette soit de connecter un pad à son smartphone. Oui, c'est un poil tordu surtout quand Google vend aussi le Chromecast with Google TV qui lui supporte très bien les pads Bluetooth. D'ailleurs vous pouvez même utiliser Stadia dessus de manière non-officielle. Alors pourquoi ne pas tout simplement rendre Stadia compatible avec les appareils Android TV / Google TV de manière officielle ?Une des réponses est qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion. John Justice, le Vice President and Head of Product de Stadia, a mis les voiles la semaine dernière . Mine de rien c'était une des figures de proue de Stadia et on voyait régulièrement sa tronche dans les directs de la boîte. On ne sait pas ce qu'il compte faire mais avec un nom pareil on espère qu'il fera une apparition dans le prochain Ace Attorney. Son départ n'est pas surprenant : même les avocats du procès Apple contre Epic Games semble penser que Stadia a déjà fermé.En parlant d'anciens de Stadia, pas mal d'anciens de la division Stadia Games and Entertainment ont rejoint Jade Raymond chez Haven Studios . Au fond c'est logique : la plupart ont fait leur armes chez Ubisoft et ont suivi Jade quand elle a rejoint Stadia.