Un studio de plus pour Jade Raymond

Après être passé chez Ubisoft, EA et Stadia, Jade Raymond a décidé d'ouvrir son propre studio : Haven Studios , qui est basé à Montreal. L'annonce a été faite sur le blog Playstation car le studio en question est soutenu financièrement par Sony, comme ce fut le cas pour Kojima Productions après la séparation avec Konami.Pour Kojima, l'accord était simple : Sony finançait le développement de Death Stranding mais obtenait par la même la propriété intellectuelle du titre. On suppose donc que ce sera la même pour Haven Studios et que leur premier jeu sera une exclu console.