Spry Fox sort de son trou

CBL par CBL
 
En 2022, Netflix rachetait Spry Fox, les développeurs de Road Not Taken, Alphabear et Cozy Grove, un genre d'Animal Crossing. Le studio s'est ensuite mis à bosser sur Spirit Crossing pour le compte du géant du streaming, un MMO très relax pour construire et partir à l'aventure ensemble dans un monde très coloré et rempli d'animaux rigolos. Puis Netflix a décidé d'abandonner les jeux développés en interne et les fondateurs de Spry Fox, David Edery et Daniel Cook, ont racheté leur propre studio.

David a détaillé le processus et les conséquences dans un long message sur le blog de l'équipe. Commençons par le positif : en plus de la déclinaison mobile toujours publiée par Netflix, il y aura une version Steam de Spirit Crossing auto-publiée par Spry Fox. L'aspect négatif est que sans Netflix, la vie est dure et le studio se bat pour le futur. Quelle aventure ! Spry Fox a revu les salaires à la baisse de tous les employés et les co-fondateurs ont réduit le leur à 20 000 dollars par an. De plus, ils ont donné aux employés la majorité des parts du studio. Une bêta de Spirit Crossing devrait sortir mi-2026 puis la version finale un peu plus tard.

