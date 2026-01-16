ACTU
Spry Fox sort de son trou
par CBL, email @CBL_Factor
En 2022, Netflix rachetait Spry Fox, les développeurs de Road Not Taken, Alphabear et Cozy Grove, un genre d'Animal Crossing. Le studio s'est ensuite mis à bosser sur Spirit Crossing pour le compte du géant du streaming, un MMO très relax pour construire et partir à l'aventure ensemble dans un monde très coloré et rempli d'animaux rigolos. Puis Netflix a décidé d'abandonner les jeux développés en interne et les fondateurs de Spry Fox, David Edery et Daniel Cook, ont racheté leur propre studio.
David a détaillé le processus et les conséquences dans un long message sur le blog de l'équipe. Commençons par le positif : en plus de la déclinaison mobile toujours publiée par Netflix, il y aura une version Steam de Spirit Crossing auto-publiée par Spry Fox. L'aspect négatif est que sans Netflix, la vie est dure et le studio se bat pour le futur. Quelle aventure ! Spry Fox a revu les salaires à la baisse de tous les employés et les co-fondateurs ont réduit le leur à 20 000 dollars par an. De plus, ils ont donné aux employés la majorité des parts du studio. Une bêta de Spirit Crossing devrait sortir mi-2026 puis la version finale un peu plus tard.
